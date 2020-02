Renault et Ferrovia lancent ZITY, un service d'autopartage électrique en libre-service

Lire aussi :

ZITY, déjà un succès à Madrid

Aucun frais d'inscription ni abonnement, mais un coût à la minute ou forfaitaire

Source : Renault

Le groupe Renault a publié un communiqué de presse, mardi 25 février, dans lequel il a officialisé le lancement de ZITY, un service d'autopartage en libre-service, dans les rues de Paris courant mars. La particularité de ce service en free-floating, développé en collaboration avec la société espagnole Ferrovial, est qu'il sera alimenté par une flotte composée de 500 Renault ZOE 100% électriques, outre le fait qu'il ne nécessite pas de bornes.L'offre ZITY, qui se veut être flexible, est censée répondre à une demande croissante des services d'autopartage. Ce système, censé limiter le nombre de voitures en circulation en s'adressant à des conducteurs occasionnels, serait utilisé par 20% des Parisiens, selon un rapport publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire en 2017.ZITY a déjà connu le succès. Le service est déployé depuis depuis décembre 2017 en Espagne, où 725 Renault ZOE circulent à Madrid. À Paris, l'idée de la joint-venture est de déployer des véhicules sur l'ensemble de la ville, ainsi qu'à Clichy., se félicite Gilles Normand, directeur division véhicules électriques et services de mobilités du groupe Renault.Les Renault ZOE seront disponibles 24h/24 et 7j/7, via une application mobile téléchargeable qui permet de visualiser les véhicules disponibles sur une carte, de façon à localiser la voiture la plus proche de sa position. La réservation, elle, est instantanée, et le véhicule ne peut être déverrouillé que via l'application. À noter que le véhicule utilisé doit ensuite être stationné sur une place publique et en surface puis verrouillé lors de la fin de la location, le tout toujours sur le territoire parisien.Les voitures 5 places sont équipées de caméra de recul, capteurs de proximité, écran tactile, régulateur de vitesse et GPS. Certains d'entre eux sont équipés d'un siège enfant, et sont directement visualisables sur l'appli mobile.Concernant les tarifs, ZITY est accessible sans frais d'inscription ni abonnement, le coût étant à la minute, au forfait temps (4h, 8h ou 24h) ou en crédit-temps, grâce aux « pack économie. » Le service propose également l'option « stand-by », qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'un tarif avantageux s'il a besoin de se garer pour une courte durée.