Les scooters électriques en libre service COUP disparaissent ce 30 novembre

Pas rentable, trop coûteux

Plus que quelques jours pour profiter de COUP à Paris. Enjoy your last rides 🛵⚡ pic.twitter.com/SWTkkBshHJ — COUP Paris (@COUP_Paris) November 28, 2019

Bien que COUP soit reconnu sur ce marché, avec une clientèle fidèle qui utilise régulièrement ses services, le maintien des activités de COUP sur le long terme s'avère économiquement non viable. — COUP Paris (@COUP_Paris) November 25, 2019

COUP, victime d'une trop forte concurrence

Source : Techcrunch

Sur Twitter, l'entreprise a reconnu que le service n'était pas viable économiquement. Depuis ce samedi 30 novembre, COUP n'est plus disponible à Paris.Dans un communiqué de presse, la filiale de Bosch évoque un «», qui rendent le service de scooters «».Selon ce même communiqué, l'entreprise avait prévu de cesser ses activités à partir de la mi-décembre, en commençant par supprimer les véhicules berlinois. Dans la semaine, COUP a finalement annoncé, sur Twitter, le retrait de ses scooters parisiens dès le 30 novembre.Les clients de l'entreprise ont pu utiliser le service jusqu'à son arrêt et les minutes non consommées des packs de minutes prépayées seront remboursées, a également souligné l'entreprise sur le réseau social.Le service emploie actuellement 125 personnes, dont 25 à Paris. «», souligne l'entreprise.Lancé à l'été 2016 à Berlin, COUP avait débarqué à Paris l'année suivante en mettant en place 600 scooters de la firme taïwanaise Gogoro . Au total, l'entreprise avait déployé 2 200 véhicules dans la capitale française.À Paris, COUP a été victime du succès de la start-up française Cityscoot, arrivée un an plus tôt sur le marché. Les véhicules de l'entreprise française ont toujours été plus nombreux, atteignant à le nombre de 4 000. L'entreprise a d'ailleurs récemment annoncé un partenariat avec Uber