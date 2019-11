La start-up Squad dévoile une voiturette solaire qui pourrait bien gagner les centre-villes

Pratique et passe-partout

45 km/h

Après avoir fait une partie de leurs armes au sein de Lightyear, à qui l'on doit notamment la voiture électrique fonctionnant à l'énergie solaire Lightyear One , Robert Hoevers et Chris Klok ont décidé de lancer leur propre aventure entrepreneuriale. Ainsi est née la start-up Squad Mobility, dont le récent projet a bénéficié d'un communiqué de presse publié sur son site officiel.De cette entreprise récente résulte Squad, une voiturette électrique équipée d'un toit solaire capable d'accueillir deux passagers avant. Si le duo présente leur véhicule comme un biplace, deux enfants de moins d'1,25 mètre peuvent néanmoins prendre place dans le compartiment arrière prévu à cet effet.Côté dimensions, le véhicule mesure 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1,6 mètre de haut.Résultat : cette citadine passe-partout se veut pratique à garer au regard de son petit gabarit. Mais son principal atout réside dans sa capacité à récupérer de l'énergie grâce à son toit solaire : «», a indiqué l'entreprise. Sa double batterie amovible lui permettrait quant à elle de tenir 100 kilomètres, d'après le média français Automobile Propre Plusieurs faiblesses viennent cependant ternir sa copie : l'absence de portières, en l'occurrence, bien que nécessaire pour réduire les coûts. La société évoque certes des capots latéraux amovibles pour se protéger contre la pluie, mais l'expérience utilisateur ne semble pas optimale lors d'une période hivernale dominée par les basses températures. D'autant plus lorsque le pilote roule à 45 km/h, soit la vitesse maximale du véhicule.Le binôme réfléchit enfin à une offre de location fixée à 100 euros par mois, bien que la vente au détail soit privilégiée dans un premier temps. Comptez 5 000 euros pour les mille premières Squad Signature Edition, en échange d'un acompte de 500 euros. Les livraisons européennes débuteront dans le courant de l'année 2021.