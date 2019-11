Lexus dévoile son crossover électrique UX 300e

© Lexus

Un crossover 100 % électrique (aussi) chez Lexus

Source : Cnet

C'est dans le cadre du Salon International de l'Automobile de Guangzhou que Lexus a officialisé son UX 300e, la déclinaison 100 % électrique du crossover compact UX.Un modèle qui sera lancé en Chine et en Europe en 2020 et au Japon en 2021, et qui sera doté d'un moteur électrique de 150 kW (soit environ 200 ch) ainsi que d'une batterie 54,3 kWh, de quoi assurer une autonomie de 400 km selon le constructeur.Lexus promet avoir travaillé l'acoustique de son bolide, avec un UX 300e qui se revendique l'un des habitacles les plus silencieux de sa catégorie. Via l'application LexusLink, le conducteur pourra notamment vérifier le niveau de charge des batteries et l'autonomie restante.