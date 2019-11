Motosola dévoile un toit solaire (et universel) pour scooter électrique

Un toit adaptable

Quelle efficacité ?

Toute nouvelle dans le secteur, cette firme est arrivée avec un projet ambitieux : équiper les petits véhicules électriques d'un toit solaire adaptable sur tous les petits engins.Motosola propose en effet des toits adaptables, que ce soit sur un scooter, sur une trottinette et même sur les scooters électriques réservés aux personnes âgées. Pour l'instant, seuls les e-bikes ne semble pas faire partie de leur gamme.Principalement présenté sur les scooters jusqu'ici, ce toit solaire est non seulement adaptable aux modèles déjà existants et commercialisés, mais l'entreprise propose aussi des associations avec les constructeurs afin de configurer ensemble de nouveaux modèles.En plus de cela, le toit est fabriqué pour suivre l'angle du soleil. Vous souhaitez aller faire quelques courses, mais le soleil se couche ? Aucun problème, il suffit de régler manuellement l'angle du toit.Selon l'entreprise, c'est là qu'est la révolution. Celle-ci propose en effet deux modèles, un toit de 100 W et un de 150 W, ambitionnant une recharge de 1,5 kWh pour le dernier modèle dans des conditions idéales. Motosola pourrait ainsi permettre à certains conducteurs de repartir avec une batterie pleine, chaque jour.Si ce toit est réellement aussi efficace que Motosola le dit, ce pourrait être une révolution en Asie. Pour exemple, la ville de Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam qui, en 2018, avait de plus en plus de mal à respirer, la faute aux 9 millions de scooters en circulations pour 10 millions d'habitants.Motosola explique ainsi sa démarche : «La firme s'installe pour l'instant peu à peu et ne donne encore aucun prix ni aucun lieu de livraison, mais assure avoir fait tourner son prototype à Shenzhen pendant trois mois sans jamais le recharger sur une prise ou une borne.