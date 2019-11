Daymak Beast 2.0 : un excentrique vélo électrique destiné, pour l'heure, au Canada

Un vélo sans aucune modération

Source : Electrek

Daymak, constructeur de scooters et vélos électriques canadien, vient de dévoiler son Beast 2.0, un monstre avec des roues énormes et de toutes petites pédales, un peu ridicules.Le Beast 2.0 ne semble avoir de « vélo » que la dénomination officielle. Les pédales du véhicules sont situées loin derrière l'assise et semblent minuscules face aux pneus géants de 21 x 7 x 10 pouces - un format normalement destiné aux quads. Elles sont pourtant bel et bien fonctionnelles et permettent au Beast 2.0, également équipé de poignées d'accélération, d'obtenir la qualification de vélo électrique. Oui.Du reste, le Beast 2.0 surpasse les autres e-bikes en termes de puissance. Avec son moteur électrique à 500 watts (la limite au Canada) et une batterie de 60 x 25 ah LTO pour la version Deluxe, le Beast 2.0 serait, selon la marque, capable de se recharger en vingt minutes seulement et atteindre les 50 kilomètres de déplacement par recharge. Sur ce modèle, on ne peut en revanche effectuer que 1 000 recharges avant de changer la batterie.Le précédent modèle, mis sur le marché il y a cinq ans, était équipé de panneaux solaires. Ce n'est visiblement pas le cas sur ce nouveau monstre.D'un point de vu vitesse, celle-ci est limitée à 32 kilomètres à l'heure en mode route, mais peut monter jusqu'à 45 kilomètres à l'heure en mode hors piste. L'ajustement pourra être réalisé grâce à une appli pour smartphone, connectée en Bluetooth à l'appareil. Des paramètres de performance pourront également être modifiés grâce à cette appli.Pour le moment, le Beast 2.0 ne sera disponible qu'au Canada à partir de de 2 280 dollars américains. La version Deluxe avec batterie LTO n'a pas encore de prix annoncé.