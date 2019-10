Le service de scooters électriques de Cityscoot débarque sur l'application Uber

4 000 Cityscoot en circulation

Paris, « capitale mondiale de la mobilité »

Source : Electrek

Fondée en 2014, la jeune pousse tricolore Cityscoot a travaillé deux ans durant pour finalement se lancer dans l'aventure du scooter électrique disponible en libre-service à Paris, en 2016. Depuis, la société continue son petit bonhomme de chemin avec brio : ses engins foulent désormais le bitume de Nice, Milan et Rome, et devraient, à n'en pas douter, s'inviter dans d'autres agglomérations françaises et étrangères au cours des prochaines années.D'autant plus que son tout nouveau partenariat avec le géant Uber lui donne d'ores et déjà une nouvelle visibilité XXL. Car le service de deux-roues zéro émission de Cityscoot bénéficie d'une implémentation au sein de l'application Uber, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel. De quoi mettre en avant ses 4 000 scooters disponibles au prix de 29 centimes/minute au sein de la capitale et d'une douzaine de villes d'Île-de-France.», a déclaré Steve Salom, Directeur général d'Uber France. «».De son côté, Bertrand Fleurose, PDG de Cityscoot, estime que cette alliance «». Et de poursuivre : «».Cette nouveauté constitue d'ailleurs une première pour Uber, qui qualifie même Paris de « capitale mondiale de la mobilité » possédant «», peut-on lire.Ce rapprochement devrait permettre à Cityscoot d'augmenter son nombre d'utilisateurs, et donc ses revenus, dans l'optique d'exploiter de nouveaux marchés le plus rapidement possible.