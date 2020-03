Goodyear veut créer des pneus qui se régénèrent

© Goodyear

Les innovations en termes de pneus ne manquent pas : alors que Michelin et General Motors préparent des pneus sans air pour 2024, Pirelli travaille pour sa part sur un pneu capable de communiquer avec la 5G . Aujourd'hui c'est au tour de Goodyear de dévoiler son concept futuriste.La compagnie américaine était censée présenter son concept au salon de l'automobile de Genève, choisissant finalement de le faire en ligne suite à l'annulation de l'événement ReCharge est un pneu qui, malgré l'usure, n'a jamais besoin d'être remplacé : il se régénère de l'intérieur. Il est en effet composé de matériaux renouvelables et biodégradables, notamment de soie d'araignée synthétique et de caoutchouc de pissenlit. Lorsqu'il est abîmé, ReCharge se régénère en extrayant, de cartouches préalablement intégrées, un composant sous forme liquide qui va ensuite sécher et se solidifier de manière autonome.Bien que le coût de production de matériaux éco-responsables soit élevé, leur utilisation représente une sérieuse alternative au noir de carbone, à la silice ou encore au soufre, dont l'exploitation est particulièrement polluante.En plus d'être, eux aussi, «» , les pneus ReCharge sont également personnalisables. Comme l'explique CNET , grâce à l'intelligence artificielle le composé liquide permettant de régénérer le pneu s'adapte à la conduite de chaque automobiliste. Il peut également s'ajuster à la météo et la route : en effet les cartouches interchangeables selon les besoins d'utilisation du pneu, sont dotées de nombreux capteurs leur permettant d'analyser ces conditions. On ignore toutefois si cette fonctionnalité pourra s'effectuer en temps réel ou si elles nécessiteront de passer dans un garage.Mais a-t-on vraiment des chances de voir un tel pneu arriver sur le marché ? Cela est peu probable.rappelle toutefois que Goodyear exploite d'ores et déjà des algorithmes capables de prédire la durée de vie d'un pneu selon la conduite d'un automobiliste, ce qui permet d'imaginer l'arrivée de certaines technologies de ReCharge dans les pneus du futurs.Selon Chris Helsel, directeur des Nouvelles technologies de la firme, cela est même envisageable dans la décennie.