BMW dévoile ses roues aérodynamiques, pour réduire la consommation de 2%

Source : Electrek

La marque allemande annonce aujourd'hui qu'elle accompagnera ce dernier-né de nouvelles roues aérodynamiques, avant de les porter sur ses autres véhicules. Le communiqué de l'enseigne permet d'en apprendre davantage sur ces roues qui seront également disponibles sur l'iNext et l'i4. BMW explique que «».Ces roues sont 15 % plus légères que les précédents modèles. Elles permettraient de réduire la traînée d'environ 5 % par rapport à une BMW X3 thermique, le communiqué affirmant qu'«». Une différence modeste, mais toujours appréciable sur ce SUV dont on attend 440 kilomètres d'autonomie.La solution des inserts retenue par BMW lui permet d'améliorer l'aérodynamisme de ses véhicules à moindres frais. Le constructeur propose en fait une roue plus légère, puis place des inserts spécifiques entre les rayons de la jante afin d'améliorer l'aérodynamisme de l'ensemble. Aux dires de BMW, cela lui permet d'améliorer les performances de ses véhicules sans prévoir une chaîne de production trop complexe. Le constructeur ajoute que «».Cette nouvelle catégorie de roues se fait de plus en plus populaire auprès de véhicules électriques soucieux de leur autonomie. Pour les constructeurs, c'est une piste envisagée pour éviter que les modèles n'aient à emmener des batteries lourdes ou encombrantes. Tesla a affirmé en août 2017 que les roues aérodynamiques de la Model 3 pouvaient améliorer son autonomie d'environ 10 %, rapporte Electrek À terme, BMW souhaite étendre son offre de roues aérodynamiques à l'ensemble de sa gamme, y compris sur l'iNext et l'i4 prévues en 2021. Sous forme d'options, elles seront accessibles à tous les véhicules du groupe et pourront être personnalisées.