Pirelli planche sur des pneus capables de communiquer avec le réseau 5G

Une communication aussi avec les autres véhicules

Source : OnArtificialIntelligence

Un pneumatique nouvelle génération, baptisé Cyber Tyre, qui pourra donc transmettre des informations via le réseau mobile de cinquième génération.Il y a quelques jours, à Turin, dans le cadre de l'événement «», Pirelli a présenté son pneu Cyber Tyre, équipé de divers capteurs et connecté au réseau 5G.Pour l'occasion, la marque italienne s'est associée à Ericsson, Audi, Tim, Italdesign et KTH : ensemble, ces entreprises ont organisé une démonstration qui s'est déroulée sur le toit du bâtiment Lingotto. L'événement permettait notamment d'observer comment le pneu se charge de transmettre à une voiture des informations quant au risque d'aquaplaning, détecté directement par les pneumatiques.Selon Pirelli, le capteur interne situé dans le Cyber Tyre peut fournir à la voiture de nombreuses données. On pense bien sûr aux kilomètres parcourus, à la charge dynamique, mais aussi, pour la première fois, aux dangers induits la route, comme la présence d'eau ou le risque d'une mauvaise adhérence.Grâce à la 5G, le but est également de permettre au système de fournir des informations aux autres véhicules. De cette manière, les voitures seront capables d'adapter leurs systèmes de contrôle et d'aide à la conduite, de manière à assurer un contrôle impeccable et appréhender au mieux le(s) danger(s).», explique le constructeur.