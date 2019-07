Renault présente des résultats en baisse au S1... sauf sur l'électrique, en plein boom

(Crédits : IgorGolovniov / Shutterstock.com)

Renault booste ses ventes sur l'électrique et mise sur la nouvelle ZOE

Lire aussi :

Renault renforce sa gamme électrique, avec bientôt une rivale pour la Nissan Leaf



Source : Communiqué de presse

Le premier semestre aura été compliqué pour. Le groupe français a annoncé, mardi 16 juillet, des résultats en baisse avec, passant de 2,078 millions de véhicules écoulés l'an dernier à la même époque à 1,938 million au premier semestre 2019. Renault est ainsi dans la tendance du marché mondial de l'automobile, dont le recul est estimé 7,1 % sur ces six premiers mois de l'année. Ses marques Dacia, Lada et Alpine, elles, progressent.Dans le détail, c'est en Afrique Moyen-Orient Inde & Pacifique (-27,7 %) et en Chine (-23,8 %) que l'activité du groupe s'est effondrée. Ailleurs, les baisses sont plus faibles que celles du marché., avec 691 187 immatriculations., qui reste son plus gros marché devant la Russie, l'Allemagne et l'Italie, le ralentissement est réel mais pas catastrophique. Au premier semestre,Les ventes de véhicules électriques de la marque Renault, elles,au premier semestre, avec quelques 30 600 modèles qui ont trouvé preneurs. La Renault ZOE (+44,4 % et 25 041 exemplaires) et la Kangoo Z.E. (+30,7 % et 4 653 véhicules) affichent de belles performances sur le sol européen.Pour le second semestre, Renault mise beaucoup sur la nouvelle ZOE , attendue cet automne, et fonde de grands espoirs en Chine avec la 100 % électrique City K-ZE . Le groupe français devrait d'ailleurs investir dans JMEV, le cinquième constructeur de véhicules électriques de l'empire du Milieu.