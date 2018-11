Le Royaume-Uni : des bus et des taxis autonomes à l'horizon 2021

Les autobus autonomes pourront transporter jusqu'à 42 passagers

Len'a pas l'intention de laisser toute la gloire aux États-Unis, à la Chine et au Japon en matière de véhicules autonomes. Il y a quelques jours, le gouvernement britannique a dévoilé un important plan de transports en commun sans conducteur pour. Celui-ci, ambitieux, comprend des bus autonomes en Écosse ainsi que des taxis autonomes dans diverses parties de Londres. Au total, le financement pourrait atteindre les, soit 28 millions d'euros.S'agissant des, ils pourraient assurer jusqu'à 10 000 trajets par semaine entre Fife et Édimbourg en Écosse en effectuant notamment la traversée du pont du Forth, dont la longueur atteint les 2,5 kilomètres et culmine à 46 mètres de hauteur. Des fonds alloués, ces premiers bus autonomes écossais recevront(4,91 millions d'euros).Les autobus, fidèles à la réputation britannique grâce à leur étage, nécessiteront tout de même la présence d'un chauffeur humain capable d'agir sur les commandes à tout moment, une disposition nécessaire au regard de la réglementation en vigueur, qui n'autorise pas la conduite autonome sans intervention humaine. Ils pourront embarquerÀ Londres, c'est la société de taxis privés Addison Lee qui est chargée d'essayer lesdans le quartier de Greenwich, avant d'étendre le dispositif d'ici à 2021. L'entreprise, appuyée par l'État britannique, a pour but de concurrencer Uber, qui a récemment repris ses essais de conduite autonome aux États-Unis.