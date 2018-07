Voici l’adorable CanguRo, à la fois robot et scooter

Il transporte vos courses...

...et vous sert de scooter

Modifié le 06/07/2018 à 16h03

Le CanguRo, un tout nouveau véhicule robotique de mobilité personnelle, est l'oeuvre de Shunji Yamanaka, un ingénieur et professeur de l'université de Tokyo, et de Takayuki Ruruta, directeur général de Futur Robotics Technology Center (fuRo) de l'Institut de technologie de l'université de Chiba. Ensemble, ils ont développé un robot doté d'une intelligence artificielle redoutable, et capable de se transformer en engin de transport.Son nom, CanguRo, est la traduction littérale de « kangourou » en italien. S'il ne fait pas de bonds comme le mammifère herbivore australien, difficile de passer à côté de son air de famille.Si vous l'utilisez comme un robot, lese veut être un vrai assistant. Il peut par exemple vous aider à porter vos courses, et peut se rendre d'un point A à un point B, après qu'on lui ait indiqué le chemin, à l'aide d'un smartphone. Discipliné avec ça.En mode véhicule, le CanguRo se transforme littéralement en un trois-roues électrique. Lors de l'opération, le siège conducteur se déplie, et les roues se décalent. Vous pouvez alors embarquer sur votre robot-scooter de 64 kilos, et défier - ou presque - le mur du son en allant à une vitesse maximale de 10 km/h. On est un brin taquin. Toujours est-il que sa maniabilité est prometteuse, puisqu'on peut contrôler la direction de l'engin en se penchant vers la droite ou vers la gauche, c'est selon.Et si vous craignez de vous prendre un poteau, de heurter un piéton, ou d'écraser le petit Westie qui fonce inconsciemment et la queue remuante vers vous, pas de panique ! Le CanguRo est équipé d'un détecteur qui déclenchera un freinage immédiat en cas de danger.Dans le principe lefonctionne donc un peu comme untout droit issu des Transformers avec la personnalité et la bonhomie d'un droïde type R2-D2.L'engin reste en cours de développement. Ses concepteurs travaillent actuellement à lui offrir des capacités vocales, pour davantage personnaliser l'expérience utilisateur.Le Canguro sera exposé à la Japan House cet été à Los Angeles.