Des chercheurs créent un robot castor pour construire des rampes sur les terrains accidentés

Un robot autonome capable de surmonter de nombreux obstacles

Un robot qui pourrait intervenir dans de nombreuses situations

Modifié le 08/07/2018 à 11h07

Si de nombreux ingénieurs et chercheurs ont souvent eu recours à l'observation de la nature pour trouver l'inspiration et des réponses à bon nombre de leurs problématiques, c'est en s'inspirant du castor dans son milieu naturel que les chercheurs de l'université de Buffalo ont eu l'idée de fabriquer un. Il est capable de construire des rampes avec tout ce qu'il peut trouver dans son environnement pour lui permettre de s'y déplacer et de rendre plus praticables les terrains accidentés.» explique le chercheur Nils Napp dans son article Bien que ce robot ne ressemble pas physiquement à un castor, il tire son nom dans sa capacité à reproduire le comportement des castors.Il s'agit d'un mini rover, équipé d'une caméra ainsi que d'une grosse pince mécanique pour permettre au robot castor d'attraper les objets et de les déplacer.Côté software, le robot castor est doté d'un logiciel qui lui permet de manière autonome et en temps réel de pouvoir non seulement calculer la hauteur nécessaire de la rampe à construire pour pouvoir traverser les obstacles auxquels il peut être confronté, mais aussi choisir quels objets utiliser dans son environnement et comment les placer pour pouvoir construire une rampe assez stable pour être praticable.Bien que le robot castor soit encore en phase de test avec des petits sacs de haricots à déplacer et des positions à atteindre définies par les chercheurs, ceux-ci ont constaté que le robot a toujours réussi à créer une rampe après avoir déplacé entre 30 et 170 objets.Un tel robot pourrait être d'une très grande utilité lors de missions de secours dans des zones frappées par des catastrophes naturelles, car il permettrait aux secours d'évoluer dans des zones très difficiles d'accès.Le secourisme n'est pas le seul domaine dans lequel un tel robot pourrait exceller. Dans la conquête spatiale par exemple, le robot castor pourrait être d'une efficacité remarquable en rendant accessibles certaines parcelles de Mars jusqu'ici impraticables à cause du terrain, ou encore pour remettre sur pied des robots qui auraient chuté dans un cratère ou qui se seraient renversés.Cependant, il reste encore beaucoup de travail aux chercheurs pour que leur robot castor puisse intervenir sur des cas réels. Selon eux, il serait très difficile pour les robots de travailler dans des environnements extérieurs, forcément plus désordonnés. Pour répondre à cette problématique, les chercheurs s'inspireraient des animaux pour reproduire le même schéma de pensée dans leur robot.explique Nils Napp.