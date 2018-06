Obsèques de Stephen Hawking : sa voix diffusée dans l’espace

Chercheur et icône planétaire

C'est ce vendredi 15 juin que Stephen Hawking a été inhumé. Décédé le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans , le chercheur a été enterré près des tombes de deux grands noms de la science, Isaac Newton et Charles Darwin, lors d'une cérémonie réunissant famille, amis et collègues.A cette occasion, un morceau de musique électronique incluant la voix synthétisée de Stephen Hawking, composé spécialement par Vangelis, sera diffusé dans l'espace depuis la station Cebreros en Espagne. Plus précisément, la chanson sera diffusée vers le trou noir 1A 0620-00, le plus proche de notre planète, à environ 3 500 années-lumière de la Terre. Pour la fille du scientifique, Lucy Hawking, ce morceau estStephen Hawking s'était rendu célèbre auprès du grand public en 1988 avec la publication d', un livre de vulgarisation scientifique explorant la création de l'Univers, le Big Bang et la cosmologie. Il a étudié toute sa vie les trous noirs, d'où le choix de diffuser ce message vers cette énigme qui l'a fasciné toute sa vie.Le scientifique était atteint de la maladie de Charcot, une pathologie incurable qui ne l'avait pas empêché de continuer ses recherches, ni de se départir de son sens de l'humour. Il avait d'ailleurs signé une apparition remarquée en doublant son propre personnage dans un épisode desAprès un tirage au sort ayant départagé les 25 000 personnes inscrites pour rendre un dernier hommage au chercheur, la cérémonie a finalement rassemblé 1 000 personnes venues de 100 pays différents.