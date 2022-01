Quels véhicules électriques génèrent le plus de curiosité (et de recherches) sur Internet en 2021 ?

Avec des classements spécifiques pour les États-Unis et la Grande-Bretagne ainsi qu'un troisième au niveau mondial, les chiffres de cette étude signée Lease Fetcher permettent de cibler quels véhicules sont les plus attendus et désirés. Pour l'année 2021, c'est Tesla qui arrive en tête.

Cependant, au détail, Américains et Britanniques ne semblent pas avoir les mêmes attentes. En effet, en Grande-Bretagne, le Tesla Roadster arrive en tête avec 456 000 recherches, soit environ 38 000 par mois, devant le Tesla Cybertruck , avec 444 000 recherches, soit 37 000 par mois, et la BMW i4 , qui compte à son actif 360 000 recherches en ligne, soit environ 30 000 par mois.

De l'autre côté de l'Atlantique en revanche, c'est le Tesla Cybertruck qui suscite le plus d'attente et de curiosité des internautes. Avec 3,312 millions de recherches en 2021, soit environ 276 000 par mois, il dépasse le Tesla Roadster, qui compte 3,144 millions de recherches, soit 262 000 par mois, et le Chevrolet Silverado version électrique , avec 2,748 millions de recherches, soit 229 000 par mois.