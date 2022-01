CES 2022 : General Motors fait passer la Chevrolet Silverado à l'électrique

Le Chevrolet Silverado passe à l’électrique. À l’occasion du salon de Las Vegas, General Motors a annoncé deux nouvelles configurations pour son pick-up phare, baptisées Work Truck (WT) et Rally Sport Truck (RST). Le premier modèle se destine avant tout aux professionnels. Facturé 39 000 dollars, il entrera en production au printemps 2023. Le second verse davantage dans le luxe et coûtera la modique somme de 105 000 dollars. Il sera produit à la fin 2023. Cependant, le Chevrolet Silverado EV n’arrivera pas sur les routes américaines avant 2024. Le constructeur prévoit déjà de lancer ultérieurement d'autres versions à des prix intermédiaires (entre 50 000 et 80 000 dollars).