Les Etats-Unis activeront leur "barrière spatiale" ce mois-ci

Davantage un radar qu'une barrière

Aujourd'hui dans le Pacifique, demain en Australie

Source : C4isrnet

Ce nouveau système radar améliorera un ensemble déjà existant, autorisant la détection de petits objets spatiaux.Le système Space Fence a été installé sur l'atoll de Kwajalein, dans le Pacifique. Le 30 janvier, un rapport a été émis par le Pentagone, faisant état d'une période de test ayant eu lieu entre le 6 août et le 1novembre derniers. Le rapport précise : «(MEO, entre 2 000 et 35 789 kilomètres d'altitude,.)(GEO, à 35 789 kilomètres d'altitude,.) ».Ici, il faut comprendre que sa précision n'est pas encore démontrée pour les orbites moyenne et géostationnaire.Le système a été conçu par la société Martin Lockheed, qui travaille déjà sur la capsule Orion avec la NASA et ne se prive pas d' une publicité supplémentaire avec le Space Fence. Ce système serait en mesure, d'après le site, de détecter des objets de moins de 10 centimètres d'envergure. Mais le rapport du Pentagone n'est pas aussi catégorique, se cantonnant à stipuler que « SF a démontré sa capacité à détecter de nombreux petits des objets qui n'avaient pas été suivis ou catalogués auparavant ».Le rapport ajoute qu'«». Il annonce également la suite du projet en précisant que «». Etant donné les tests déjà effectués, il prédit qu'une fois achevé, le Space Fence pourra assurer le suivi de milliers d'objets dans l'espace.Le Directeur des tests opérationnels et de l'évaluation (, DOT&E) du Pentagone espère publier un nouveau rapport concernant l'efficacité réelle du Space Fence avant le milieu de l'année 2020. Ce programme de détection spatiale initié en 2009 fait partie des activités de la Space Force, et aura certainement une vocation militaire : au moment du lancement de la Space Force, le président américain Donald Trump a déclaré que «».