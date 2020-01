Lexus dessine des véhicules destinés à la Lune, et ils sont complètement lunaires

Inspirés directement du LF-30

Dans sa 15e édition, le magazine d'art et de mode Document Journal imagine le futur sur la Lune. Baptisé Lunar Design Portfolio, ce projet a réuni la participation d'architectes et designers de renom, et notamment du Centre européen de design de Toyota et Lexus, également connu sous le nom ED2.Rassemblant la créativité de cinq de ses designers, Lexus a ainsi dessiné sept concepts fabuleux de véhicules lunaires. Leur élaboration a été effectuée au même moment que celle du LF-30, le modèle électrique futuriste que le constructeur a présenté au Salon automobile de Tokyo en octobre 2019.», a expliqué Ian Cartabiano, Président de l'ED2.Sur les sept ébauches, seulement une a été sélectionnée par Document Journal pour y être publiée, il s'agit du Zero Gravity. Se présentant comme une moto, le véhicule évite la surface accidentée de la Lune en se déplaçant grâce à un système de lévitation à environ 500 kilomètres par heure.Les six autres concepts imaginés par Lexus ne manquent pas de créativité. Par exemple, le Bouncing Moon Roller, qui rappelle quelque peu le véhicule utilisé par les visiteurs de Jurassic World dans le film, est une sorte de gyroscope transparent protégé par des nanotubes en graphène.Le Lexus Cosmos, lui, peut aussi bien transporter des humains dans le vide spatial qu'à la surface de la Lune. Il a été pensé pour que ses passagers puissent admirer l'incroyable vue qui s'offre à eux.Le Lexus Lunar Mission est destiné au voyage de la Terre à la Lune. Il a été imaginé pour que l'univers se reflète sur sa surface pendant le vol.Le Lexus Lunar permet d'explorer le satellite : il se déplace sur des terrains très difficiles grâce à ses six roues, et dispose d'une partie détachable qui peut ensuite servir d'habitat.Pensé pour les sensations fortes, le Lexus Moon Racer est destiné à un seul passager, ce dernier est entouré d'une bulle afin «».Enfin, le Lexus Lunar Cruiser peut aussi bien se déplacer sur la Lune que dans le ciel. Son design unique lui permet ainsi de voler à la manière d'un drone.Bien sûr, ces véhicules sont bien loin des modèles qui seront probablement déployés sur notre satellite... Mais on peut toujours rêver, non ?