La NASA envisage de construire des habitats sur Mars à partir de champignons

Pourquoi le mycélium ?

Une maison vivante

Utile sur Terre également

Source : NASA

Actuellement étudiée à l'Ames Research Center de la NASA en Californie sous le nom de myco-architecture project , cette alternative n'est pour l'instant qu'à l'état de prototype. Elle consiste à faire grandir des maisons, plutôt que de les construire, dans des environnements particulièrement hostiles.», a expliqué dans un communiqué Lynn Rothschild, chercheuse principale en charge du projet. «», a-t-elle continué.Le mycélium est un ensemble de filaments souterrains qui composent la partie végétative d'un champignon, qui est aussi appelé «». Les chercheurs s'y intéressent particulièrement car ces filaments sont capables de former des structures complexes de manière autonome. En plaçant le mycélium dans les conditions adéquates, ils estiment qu'il pourra se développer en prenant la forme d'un habitat viable pour les astronautes.Les propriétés du mycélium en font une structure qui regorge d'usages possibles. Comme le détaille la NASA, ce «» pourrait servir à filtrer l'eau et à extraire des minéraux de cette dernière, à réguler l'humidité, et serait également capable de se régénérer en cas d'endommagement.Comment faire pour que le mycélium puisse se développer sur Mars ? Il s'agit en effet d'une forme de vie qui a besoin de se nourrir et de respirer. Tout d'abord, les astronautes auront besoin d'eau afin que sa structure puisse évoluer, c'est pourquoi le choix du site d'atterrissage sur la planète rouge est une priorité pour l'Agence spatiale américaine, qui recherche actuellement un endroit où de l'eau glacée en abondance sera disponible pour les astronautes Pour que le mycélium soit placé dans les meilleures conditions possibles, l'habitat serait donc élaboré en trois couches : la première serait composée d'eau glacée et protégerait la seconde, formée de cyanobactéries. Grâce au Soleil, ces bactéries peuvent transformer le COet l'eau en oxygène, et même en nourriture pour le mycélium, qui se trouverait juste en-dessous, constituant la troisième couche de l'habitat.En plus de la structure, le mycélium pourrait par ailleurs servir à confectionner les meubles composant l'habitat martien : les chercheurs sont en effet parvenus à fabriquer un tabouret dans leur laboratoire.Pour le moment, il est difficile de savoir si cette alternative sera celle utilisée sur la planète rouge. Lynn Rothschild rappelle néanmoins que ces habitats vivants pourraient également nous servir sur Terre : «».Aujourd'hui, 40 % des émissions de COproviennent du secteur de la construction, aussi, ces habitats vivants représenteraient une véritable alternative à ce fléau, puisqu'ils ne pollueraient quasiment pas.