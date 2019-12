Cerberus Fossae devient la première zone sismique active confirmée sur Mars

La zone Cerberus Fossae photographiée par la sonde Mars Express

Source : EOS

Lors de la conférence AGU () le 12 décembre à San Francisco, les scientifiques ont donné quelques précisions sur les résultats de la mission InSight , posée sur la surface de Mars depuis le 26 novembre 2018. L'instrument au cœur des discussions est SEIS, le sismomètre dont le CNES a supervisé le développement.En effet, depuis son déploiement, suivi d'une phase de calibration, SEIS fonctionne de mieux en mieux pour détecter les plus légers «», 322 ayant été recensés à ce jour. Une tâche extrêmement difficile car ces séismes sont pour la plupart si faibles qu'ils pourraient se fondre dans le bruit de mesure : le vent, les craquements dus au changements de températures et les autres opérations de l'atterrisseur, qui doivent être filtrés par les équipes sur Terre.Deux séismes d'une magnitude significative, appelée « Qualité A » par les scientifiques, ont fournis suffisamment de données pour être localisés, a expliqué le responsable scientifique de la mission Bruce Banerdt (aucune référence à Marvel). «».Peu de surprise donc, mais une première zone active détectée à plus de 1 600 km de distance de plateforme et de ses instruments La sismologie martienne en est encore à ses prémices, et de nombreux résultats inattendus sont au rendez-vous. Par exemple il y a moins d'événements de magnitude importante que prévus, mais plus de petits séismes... De quoi changer les modèles de l'intérieur de Mars ? Pas encore. «» !L'instrument allemand HP3 a lui aussi fait l'objet de conférences à l'AGU, mais ces dernières concernent son sauvetage : après neuf mois de déploiement et beaucoup de péripéties, la tête de forage n'a pas encore réussi à s'enfoncer correctement dans le sol de Mars.