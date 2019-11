Le robot Mars 2020 cherchera des fossiles microscopiques

Le cratère Jezero, mettant en valeur les différences de relief (la zone d'atterrissage est dans l'ellipse)

Ramener le fossile à la maison

Lire aussi :

La NASA ouvre des échantillons d'Apollo après 47 ans



Du chemin à faire

Lire aussi :

Les futurs astronautes sur Mars pourraient contrôler des drones grâce à des gants intelligents



Source : NASA

Trouvera-t-on de microscopiques fossiles sur la surface de Mars ? En tout cas, une étude publiée dans le journal scientifique Icarus par une équipe américaine montre que si de minuscules coquillages, coraux et des stromatolites (révélant la présence de cyanobactéries) étaient présents dans le cratère Jezero il y a environ 3,5 milliards d'années, leur trace pourrait alors être retrouvée dans les roches aujourd'hui. À l'époque, le cratère était en grande partie inondé, et hôte du delta d'une rivière. Mais ce que les scientifiques ont observé grâce aux clichés de la sonde MRO (), ce sont des dépôts de minéraux sur les bords de Jezero, qui correspondent sur Terre à des zones géologiques capables de conserver des fossiles durant des milliards d'années. Il convient toutefois d'être prudents : si l'environnement géologique est favorable, rien n'indique que des fossiles seront retrouvés...À huit mois de son décollage, et avant son atterrissage prévu le 18 février 2021, le rover Mars 2020 est encore en préparation : il a subi récemment les rigueurs de la chambre à vide (qui a également permis de simuler la pression de la fine atmosphère martienne) et sera replié cet hiver après un dernier passage sur son site d'assemblage au JPL (Pasadena, Californie).Ses équipements, améliorés par rapport à ceux de Curiosity, contiennent aussi de quoi prélever des échantillons sur les sites qu'il va visiter et examiner. Déposés dans de petits boîtiers étanches, ces morceaux du sol de Mars y resteront jusqu'à être récupérés au cours de la décennie à venir par un robot plus petit. Celui-ci les amènera jusqu'à une fusée qui décollera à son tour de Jezero pour rentrer vers la Terre avec les échantillons.Le successeur de Curiosity (dont le nom officiel sera attribué au printemps) ne traversera cette région riche en carbonates que vers la fin de sa mission initiale de deux ans dans le cratère Jezero, qui mesure environ 45 km de diamètre, mais cela n'inquiète pas les équipes outre mesure.Briony Horgan, auteure principale de l'article, a déclaré : «».