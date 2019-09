L'Union Européenne appelle à une gestion durable de l'espace

Un SOS à l'heure des méga-constellations

Des discussions à l'échelle mondiale

Source : SpaceNews

L'organisation lance un « 3SOS » face à la multiplication du nombre de satellites en service.Le terme de « 3SOS » n'est pas une erreur de frappe : c'est un acronyme pour « Safety, Security and Sustainability of Outer Space », désignant l'initiative lancée par la SEAE. Mais l'utilisation du SOS n'est pas innocente : pour Carine Claeys, Directrice du service, «».Ce sentiment d'urgence est en partie né suite à la collision manquée entre un satellite de SpaceX et un autre de l'Agence spatiale européenne (ESA) . Si les deux acteurs en présence ont signalé que le risque était d'abord dû à des défauts techniques et à des problèmes de communication, cela a ouvert la question d'une régulation des satellites. Déjà en août dernier, la Commission européenne avait exprimé des inquiétudes quant au nombre de satellites présents en orbite Le 3SOS devient ainsi, entre autres, un appel à la gestion des débris, alors que de grands groupes s'apprêtent à déployer des mégas-constellations de satellites : Amazon a déjà annoncé son plan concernant une constellation de 3 200 satellites. SpaceX a fait de même pour une constellation de près de 12 000 satellites.Les détails du 3SOS restent cependant vagues. Aucune nouvelle réglementation de régulation des satellites n'a été annoncée. Carine Claeys a appelé à une forme plus avancée de gestion des appareils, incluant le placement de transpondeurs susceptibles de mieux localiser et identifier chaque engin. Cela pourrait également impliquer une «» pour les satellites de pouvoir quitter l'orbite d'eux-mêmes, lorsque la fin de leur vie approche.Pour le moment, Carine Claeys dit se concentrer sur les discussions avec les industriels, les agences spatiales et les. Une conférence est prévue à cet effet en décembre, à Bruxelles. Elle dit : «».Ces réunions doivent faire suite à des lignes directrices déjà exprimées en juin par le Comité des Nations unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (CUPEEA). Et Carine Claeys d'ajouter : «».