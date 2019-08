La Commission européenne s'inquiète du nombre de satellites en orbite autour de la Terre

La gouvernance spatiale : un dossier délicat pour la Commission européenne

Bientôt un code de l'espace ?

Source : Les Echos

La Commission européenne doit se pencher dans quelques mois sur ce sujet, d'un genre nouveau, afin que lane dépende pas uniquement de l'encadrement imposé par les États-Unis.Les projets dese font de plus nombreux et posent de nouveaux enjeux, en particulier pour la. Cette dernière va en effet être en charge de traiter le dossier afin d'éviter unLes projets qui se développent étant, en grande partie, nord-américains, il devient essentiel pour l'Europe de réagir si elle ne veut pas, au final, se retrouver confronter à une gestion imposée par la, l'La gestion de ce dossier, encore peu exploré par la Commission européenne, intervient après que Bruxelles aità propos des normes américaines envisagées.En effet, Washington proposerait d'établir. Or les termes d'un tel registre participeraient à favoriser la domination américaine en matière de gouvernance spatiale, quitte à nuire à l'accès à l'espace dont dispose l'Europe. Ariane 5 envoyait il y a peu deux satellites en orbite autour de la Terre ; de son côté, SpaceX veut en envoyer 12 000 à 550 km de la Terre, dans le cadre de son projet, alors qu' Amazon a postulé pour en expédier plus de 3 000.La FCC a d'ores et déjà autorisé SpaceX a envoyé au moins un tiers de ses satellites , et prévoit un système d'engagements volontaires pour gérer le. Selon l'agence fédérale américaine de régulation des télécommunications, ce serait ainsilui-même quiLa Commission européenne a désormais une nouvelle tâche : réagir avant que la législation de la FCC ne pénalise réellement l'industrie spatiale européenne.