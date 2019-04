Starlink : SpaceX reçoit le feu vert pour envoyer ses satellites en orbite basse

Moins de satellites, mais plus d'écart entre eux

Des enjeux financiers colossaux

Entrepreneur invétéré à l'origine de projets aussi gargantuesques les uns que les autres, Elon Musk poursuit sa croisade spatiale au travers de grands chantiers excitants et révolutionnaires :fait définitivement partie de cette catégorie. La mission ? Déployerde télécommunication. L'objectif ? Apporter un nouvel accès à Internet depuis l'espace.Pour ce faire, les équipes de scientifiques souhaiteraientinitialement prévue pour leurs satellites. Bonne nouvelle, puisque la Federal Communications Commission (FCC) a approuvé cette demande le 26 avril 2019 , non sans effectuer un petit changement de programme. En premier lieu, lechute de 4 425 à 4 409. En second lieu, l'écart entre chaque engin augmente de 40 à 90 kilomètres, ce pour réduire au maximum le risque de collision.Mais c'est bien le nombre de kilomètres qui séparera la Terre et la flotte dequi a été profondément revu :, soit 600 kilomètres de moins. Un gap ô combien important pour l'entreprise américaine, puisque celui-ci lui permettra de réduire le temps de latence de. De quoi optimiser l'expérience utilisateur.SpaceX espère effectuer ses premiers tirs d'ici mai 2019. La FCC, de son côté, lui impose une échéance plutôt large sur le papier : au moins 50 % de la constellation devra être lancée et exploitée d'ici le 29 mars 2024.À Elon Musk de respecter ces délais, lui qui nourrit de grands espoirs en ce projet dont les retombées financières s'annoncent colossales : le chiffre d'affaires atteindrait lesen 2025.