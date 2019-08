Nouveau lancement pour Ariane 5 : deux satellites de télécommunications vont être mis en orbite

La troisième mission de l'année pour le lanceur européen

Le premier tir depuis l'échec de Vega en juillet

Source : NouvelObs

Du décollage jusqu'au détachement des satellites, la nouvelle mission d'devrait durer un peu plus d'une demie heure.Le lancement de laest prévu pour demain soir, entre. Il s'agit de la troisième mission de l'année pour le lanceur de l'Agence spatiale européenne ; elle aura lieu à Kourou, depuis le centre spatial guyanais.La mission vise à. Le premier, dont Intel est propriétaire, va remplacer un satellite lancé en 2001, c'est leAu total, le satellite d'Intel aura une masse de 6 600 kilos, au lancement.de son côté, présente une masse de 3 185 kilos.Ce dernier sera le, le projet de l'agence spatiale européenne et d'Airbus.Une fois correctement positionné, EDRS-C va pouvoir, par laser,pour transférer des données. Ces informations pourront être partagées par le satellite, même à uneLe 10 juillet dernier, quelques minutes après le décollage de la fusée européenne légère, une anomalie s'était déclarée. Ariane 5 s'apprête donc à effectuer le premier décollage depuis cet incident.. L'agence spatiale françaiseavait déclaré, suite à l'incident, avoir assuré le suivi du lanceur jusqu'à sa retombée et avant d'envoyer l'ordre de destruction.L'objectif de la fusée était de mettre en orbite un satellite d'observation de la Terre pour les forces armées des Emirats arabes unis.Espérons donc que tout se passera bien cette fois, pour Ariane 5. Pour rappel, le décollage aura lieu, heures françaises. Il sera possible de suivre le lancement depuis la chaîne YouTube d'