Pour la Cour des comptes, Ariane 6 doit évoluer (avant même d'avoir décollé)

Des concurrents plus puissants qu'auparavant

Une technologie déjà dépassée

Source : Bloomberg

Comme tous les ans, lapublie un rapport relatif à la gestion des comptes des services publics. Parmi les sujets abordés cette année, figure la conquête spatiale et l'organisme en profite pour donner son point de vue sur le futur lanceurEt le moins qu'on puisse dire, c'est que la Cour des comptes ne cherche pas à épargner Arianespace et l'Agence spatiale européenne (ESA).En premier lieu, le rapport met en avant les nouveaux défis du marché. Si l'accès à l'espace concernait autrefois essentiellement la défense ou les télécommunications, il possède aujourd'hui de multiples applications, telles que la géolocalisation ouet aux véhicules autonomes. Et au-delà des enjeux commerciaux, il est également questionpour les États.De plus, l'Europe doit aujourd'hui faire face à une, avec de nouvelles puissances comme la Russie ou la Chine , mais également des acteurs privés tels que SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk . La Cour des comptes appelle donc les pays européens à, s'ils veulent exister sur un marché global si compétitif.C'est d'ailleurs le sens du futur lanceur Ariane 6, financé par l'Europe et qui doit lui permettre d'accéder à l'espace de façon autonome. Problème : d'après la Cour des comptes, la technologie employée apparaît, alors que la production de la fusée n'est même pas encore achevée. Par conséquent, le lanceur «», face à des concurrents américains qui ont déjà recours à des technologies de rupture et des lanceurs réutilisables (autrement dit, qui peuvent être récupérés après un tir).L'une des causes de ce retard viendrait d'uneen Europe. Les rivaux américains d'Ariane 6 s'appuient en effet largement sur cette source de revenus pour mettre au point de nouvelles technologies. La Cour des comptes appelle donc à une plus grande implication des partenaires européens, qui auraient tout intérêt à contribuer au développement de leur propre programme spatial.