Le laser comme moyen de dire "On est là !" aux extraterrestres, le MIT y pense

Une balise émise jusqu'à...20 000 années-lumière

Le message à ET, c'est vraiment possible ?

Si d'autres formes de vie sont disséminées quelque part dans l'Univers, ce qu'on ignore totalement, les scientifiques sont prêts à tout pour les attirer vers la Terre... à nos risques et périls. Si le second degré est de mise, l'étude rendue publique par le célèbre(l'Institut de technologie du Massachusetts) est très sérieuse. Des chercheurs estiment que la technologie laser pourrait être transformée en une sorte de « lumière de porche » planétaire suffisamment puissante pour capter l'attention loin, très loin dans l'univers.L'auteur de l'étude publiée dans, estime que la balise émise depuis la Terre pourrait. En kilomètres, cela donne quelque chose comme 189214620000000000. Pas la porte à côté, n'est-ce pas ?Pour en arriver à cette estimation, ce diplômé en aéronautique et astronautique du MIT précise que si un laser de 1 à 2 mégawatts venait à être focalisé dans un télescope gigantesque de 30 à 45 mètres, celui-ci, dirigé vers l'espace, produirait un faisceau de rayonnement infrarouge assez puissant pour se distinguer du soleil.Le MIT espère que ce signal pourra être détecté par des astronomes extraterrestres, auquel cas le même laser pourrait servir de messagerie, sous la forme d'impulsions similaires au code Morse. Et cette idée enthousiasme Clark :Sur la faisabilité d'un tel projet, James Clark est optimiste :Le scientifique compte s'appuyer sur des technologiques existantes, comme les lasers et les télescopes, et sur d'autres pouvant être développées à court terme.Actuellement, deux télescopes géants sont en construction au Chili : le Giant Magellan, de 24 mètres ; et l'Extremely Large, de 39 mètres. Pour autant, un tel faisceau présenterait des problèmes de sécurité, notamment pour nos yeux. Il pourrait aussi brouiller toutes les caméras d'un vaisseau spatial. ET... es-tu là ?