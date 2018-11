Exploration spatiale : nous n'avons jamais été si près du Soleil

À quelques millions de kilomètres du Soleil

Une chaleur torride

Source : Motherboard

. L'humanité est encore loin de la surface du Soleil, mais c'est un nouveau pas qui permet de s'en approcher. Il a été réalisé par la sonde solaire de la NASA,, lundi 29 octobre 2018.Le vaisseau spatial s'est ainsi approché à « seulement », effaçant des tablettes le record établi par la mission germano-américaine, en avril 1976. Et il ne s'agissait que du premier vol de laNommée d'après l'astrophysicien américain Eugene Parker, la sonde doit effectuer plusieurs passages dans les 7 prochaines années. Et elle doit se rapprocher à chaque fois un peu plus de notre étoile, repoussant ainsi le record un peu plus loin. Ce dernier devrait s'établir à 6,16 millions de kilomètres en 2024. Parker va également battre un, avec une pointe à environ 690 000 km/h.À une distance si faible de l'étoile, la température est incroyablement élevée. La sonde a ainsi dû faire face à environ 2 500 °F, soit. Une chaleur supportable grâce à la faible densité de particules à cet endroit. Pour comprendre la différence, la NASA vous invite à imaginer (et à imaginer seulement) la distinction entre plonger la main dans un four chaud et dans une casserole d'eau bouillante. Si la température est à peu près la même, l'eau, plus dense, vous brûlera plus rapidement.Parker doit sa résistance à des conditions si extrêmes à un bouclier anti-chaleur, appelé Thermal Protection System (TPS). Il lui permet d'affronter des températures allant jusqu'à 3 000 °F (1 649 °C), mais aussi le froid dans l'espace, jusqu'à -200 °F (-129 °C).