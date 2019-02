La NASA poste la première vidéo 8K de la station spatiale internationale

© NASA

De quoi donner quelques frissons aux amoureux d'astronomie

Source : NASA

C'est avec une caméra RED Helium 8K que ces images ont été capturées. Comme son nom l'indique, cette vidéo de plus de trois minutes a été tournée dans une résolution de 8192 x 4320 pixels, afin d'obtenir un rendu tout bonnement saisissant. Il est par ailleurs possible de la télécharger à cette adresse (attention car elle fait tout de même plus de 3,1 Go).Ces quelques instants permettent d'admirer l'intérieur comme l'extérieur de la station spatiale internationale, avec quelques beaux panoramas de la Terre en bonus. Le but est aussi de mettre en avant la collaboration entre les astronautes de différentes nationalités à bord. Cela passe par des petits moments de vie, de travail et d'échange.