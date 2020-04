Capcom travaillerait sur un remake de Resident Evil 4

© Capcom

Sorti en 2004 sur GameCube,avait marqué bien des joueurs à l'époque tant il se différenciait de ses prédécesseurs. À lui seul, le titre de Capcom avait tout simplement révolutionné les jeux de tir à la troisième personne avec sa caméra placée au dessus de l'épaule du personnage principal. Cet épisode marquait aussi un virage pour la saga en optant pour une aventure toujours plus tournée vers l'action.Ainsi, les récents succès des remakes deetont donné des idées à l'éditeur japonais. En effet, si nous en croyons les rumeurs rapportées par, un remake deest actuellement en développement chez Capcom. Bien entendu, rappelons qu'il est impossible de vérifier la véracité de ces informations. Pensez donc à sortir vos plus belles pincettes.D'après les sources contactées parserait entré dans sa phase de développement. Le jeu est développé par le studio M-Two et devrait sortir en 2022. Rappelons que cette structure est dirigée par Tatsuya Minami, soit l'ancien PDG de Platinum Games . Ces équipes ont également aidé au développement du très récentAutre information intéressante, Capcom aurait dans un premier temps contacté Shinji Mikami (le créateur de la licence et de) pour diriger le développement du remake. Hélas, ce dernier a refusé mais il a tout de même fourni quelques conseils sur la direction à suivre. Rappelons que Mikami travaille en ce moment sur annoncé à l'E3 2019 ), chez Tango Gameworks (), pour Bethesda.Avec ses 7.5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde,est un des opus les plus populaires de la saga de survival-horror. Le remake est clairement attendu au tournant ! Pour patienter jusqu'à la sortie du jeu, les fans pourront se tourner vers(ou), qui arriverait dès l'année prochaine.