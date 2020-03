Capcom annonce le retour de DuckTales Remastered sur les boutiques en ligne

© Disney

Une légende renaît

Source : Capcom

Titre incontournable sorti sur NES en 1989,a eu droit à une remasterisation en 2013. Cette dernière permettait à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ce soft emblématique et tant apprécié. Hélas, sans s'expliquer sur le sujet, Capcom avait décidé de retirer son jeu des boutiques en ligne l'année dernière.À la surprise générale, l'éditeur japonais vient d'officialiser le retour desur les différents supports. Le jeu est donc une nouvelle fois disponible à l'achat sur PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One (via la rétrocompatibilité), Wii U et Steam. Notons que le prix du soft est toujours fixé à 13,99€.permet de suivre le fameux Oncle Picsou, accompagné par ses neveux, qui part à l'aventure à travers 5 niveaux différents. Le jeu reprend l'esthétique cartoonesque de l'œuvre de Disney