Le jeu vidéo le plus vendu en France en 2019 est...

© SELL

Lire aussi :

La liste des nommés aux BAFTA Games 2020 dévoilée



FIFA 20 fait moins bien que FIFA 19

10 des 12 meilleures ventes pour Nintendo

Source : SELL

Les chiffres sont fournis par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), dans son étude annuelle intitulée « l'Essentiel du Jeu Vidéo ». Un rapport dans lequel l'organisme signale le recul enregistré par le marché français Néanmoins, malgré ce contexte légèrement défavorable, certains éditeurs continuent de bien se porter. C'est le cas d'Electronic Arts et de son titre phare,. Le jeu de foot trône ainsi largement en tête des ventes en France sur l'année 2019, avec près de 1,2 million d'exemplaires vendus, soit presque 64 millions d'euros de recettes. Et encore, ces chiffres ne prennent en compte que le marché physique. De plus, on peut y ajouter les plus de 200 000 ventes enregistrées parsur la même période.Une ombre vient toutefois obscurcir le tableau pour la société américaine. Son produit vedette a en effet subi une baisse des ventes par rapport à l'an dernier. En 2018,s'était ainsi écoulé à environ 1,35 million d'exemplaires, ce qui correspond donc à un recul d'environ 11 %.En deuxième position, on retrouve Call of Duty: Modern Warfare , avec un peu plus de 650 000 unités écoulées. L'éditeur du jeu, Activision Blizzard, place deux autres titres dans le top 20 en valeur, avec son prédécesseur,, ainsi queLe podium est complété par, avec plus de 500 000 jeux vendus. Une place qui pourrait être remise en question en groupant les statistiques obtenues par les deux titreset), qui cumulent près de 630 000 exemplaires écoulés. De façon générale, les jeux Nintendo occupent une grande partie du classement du marché physique en valeur, avec 12 titres dans le top 20 et 10 des 12 premiers !Enfin, notons que les éditeurs semblent capitaliser sur le succès de leurs franchises. Dans le classement en volume, un seul titre n'appartient pas à une série de jeux déjà établie :