NEO•Classics | Duck Tales, LE jeu emblématique de toute une génération Disney/Nintendo ?

Aux antipodes de la bataille des téraflops, de la 4K et des 60 fps, NEO•Classics vous propose un retour vers les origines du jeu vidéo. Du titre 2D en gros pixels au moins lointain jeu à la 3D hésitante, cette chronique vous invite à (re)découvrir les pépites vidéoludiques qui ont ouvert le monde au 10ème art...

Capcom + Disney + Nintendo = Hit(s) assuré(s)

La collaboration Capcom/Disney/Nintendo a donné naissance à de nombreux hits...

Le cadeau de Noël rêvé du joueur Nintendo en 1990

Si vous tendez l'oreille, vous devriez même pouvoir entendre le générique...

« Je me souviens qu'à l'époque, ce Duck Tales (qui m'avait été prêté par un ami) me rappelait beaucoup un autre jeu, signé de ce même éditeur Capcom. Un certain... Mega Man. Et pour cause ! »

Du Mega Man dans mon Duck Tales ?

« Duck Tales n'est d'ailleurs pas le seul jeu Capcom/Disney sur NES à afficher d'énormes similitudes avec Mega Man, puisque l'excellent Darkwing Duck (ou Myster Mask chez nous) semble lui aussi conçu sur cette même base »

Jump pogo pogo pogo, bounce pogo pogo pogo !

« Comme beaucoup de jeunes joueurs à l'époque, j'ai longtemps pensé que les diamants/dollars de Duck Tales ne servaient pas à grand chose, si ce n'est à refaire le plein de vie en pressant la touche "Select". Ce n'est que bien plus tard que je fus informé des différentes fins du jeu... »

Un Duck Tales, trois fins différentes

En terminant le jeu avec plus de 10 millions de dollars en poche, on accède à la meilleure fin

Terminez le jeu avec 0 dollar proche, et vous débloquerez alors la « mauvaise » fin de Duck Tales...

Ceux qui avaient acheté le Nintendo Player d'octobre/novembre 1991 pouvaient découvrir la soluce complète de DuckTales

Et même un « bonus stage »

Une suite... et un remake ?

« Si vous avez la possibilité de jouer à Duck Tales, sur NES comme sur GameBoy, faites-vous ce plaisir. Certes, le jeu a vieilli, ça clignote dans tous les sens, ça rame un peu... Mais quel plaisir que de (re)parcourir ce titre emblématique de nos années NES (et qui se termine en 45 minutes à peine) »

Sur PC, PS4 et Xbox One, The Disney Afternoon Collection compile pas moins de six excellents titres NES de l'ère Capcom/Disney

C'est un fait, les années 80/90 étaient assurément une époque bénie pour les enfants et adolescents que nous étions. Non seulement Nintendo dynamitait le marché du jeu vidéo, mais Disney proposait également son lot de blockbusters au cinéma, sans oublier les dessins animés que nous étions tous et toutes impatients de retrouver chaque matin, à l'image de, ou encoreet...Aussi, autant dire que lorsque Capcom, Disney et Nintendo ont décidé d'allier leurs savoir-faire pour réaliser plusieurs jeux sur la NES à la fin des années 1980 (puis plus tard sur Super Nintendo), les jeunes gamers que nous étions avaient de quoi se réjouir... Le premier « vrai » fruit de cette collaboration était alors un certain, soit l'adaptation deLancé en Europe à la toute fin de l'année 1990 (et l'année précédente aux Etats-Unis),avait alors tout du cadeau de Noël parfait. En effet, à l'époque, les jeux à licence étaient gages de qualité pour les enfants (on est d'accord, il y a eu quelques gros ratés aussi...), et il était juste impossible de ne pas craquer en boutiques face au sublime artwork de ceÀ cette première impression s'ajoutaient les mentions «» et même «», qui ne laissaient aucun doute (dans ma tête en tout cas) quant à la qualité du jeu. En somme, autant d'éléments qui ont rapidement fait deun classique, et un sujet de conversation largement évoqué dans les cours de récréation.À la maison, une pression sur la touche « On » de la NES reliée à la TV 36 cm de la chambre, pas de chargement, pas de mise à jour, pas de logos à zapper... Juste le menu principal, soutenu par le thème officiel de la série. Wow !Concrètement, le jeu nous place dans la peau de Balthazar Picsou, qui doit récupérer cinq trésors légendaires, cachés dans cinq environnements différents. Nous voilà alors entraînés en Amazonie, dans les Mine Africaines, en Himalaya, Transylvanie et même sur la Lune.Alors oui,accuse d'affreux ralentissements, et certains passages sont discutables, mais quel plaisir malgré tout de pouvoir incarner Oncle Picsou et voyager de stage en stage, tout en rencontrant les principaux protagonistes de la série.En effet, si les amateurs de Mega Man ont eu cette impression de jouer à un titre très familier avec, c'est tout simplement car celui-ci a été mis au point par une partie de l'équipe en charge du premier cité ! Ainsi,compte notamment dans ses rangs Tokuro Fujiwara, mais aussi un certain Keiji Inafune.Graphiquement, difficile de ne pas voir la filiation évidente avec, cette dernière se retrouvant également du côté du gameplay et de la liberté laissée au joueur, qui peut démarrerpar n'importe quel niveau.Idem pour l'audio : il est impossible de ne pas penser au célèbre robot bleu en entendant le thème musical qui ponctue chaque victoire sur un boss. De fait, sans surprise, la bande-son deest signée Yoshihiro Sakaguchi, lequel a également œuvré surAprès tout, il fallait au moins ça pour le plus grand boss de toute la ville, le plus puissant de tout Canardville, non ?Pour le gameplay, Capcom a su insuffler une vraie aura dans ce, avec de nombreuses subtilités brillantes. Doté d'une canne, Picsou est capable ici de réaliser un « swing », apprécié des golfeurs, qui permet non seulement de déplacer des caisses, mais aussi d'ouvrir des coffres ou encore de balancer certains objets sur les ennemis. Un coup sur un objet trop dur ou trop lourd, et on a droit à une petite animation très rigolote.Toutefois, LE gros point fort de, c'est évidemment le « pogo jump ». Ainsi, grâce à une simple manipulation durant un saut (), Picsou est capable de rebondir sur sa canne. Cela permet non seulement d'anéantir la plupart des ennemis, mais aussi d'ouvrir des coffres ou encore d'atteindre des plateformes en hauteur.Et oui, si certains d'entre vous ont appris à la lecture de notre NEO•Classics dédié à Streets of Rage que le jeu proposait une fin spécifique en mode deux joueurs, vous serez peut-être surpris d'apprendre queaussi dispose de plusieurs fins possibles.Si vous terminez le jeu avec moins de 10 000 000 dollars, à la toute fin du jeu, vous serez quand même considéré comme «», et Picsou dansera devant un coffre rempli de pièces d'or.En terminant le jeu avec plus de 10 000 000 de dollars, vous retrouverez alors l'Oncle Picsou nageant au sommet d'une pyramide de pièces d'or, coiffé d'une couronne. Il s'agit de la meilleure fin possible deEnfin, la troisième possibilité consiste à terminer le jeu sans le moindre dollar en poche... Pour cela, il faut arriver au boss final avec un multiple de 3 millions de dollars au compteur. En pressant « Select », on peut alors refaire le plein de vie, contre 3 millions de dollars donc. L'astuce consiste ainsi à épuiser son stock d'or avant d'asséner le coup fatal au boss. Cela permet de visionner la « mauvaise » fin, celle où Picsou est dévasté d'avoir perdu toute sa fortune...Plus étonnant encore, il est parfois possible de se faire emmener dans un «» par ce bon vieux Flagada Jones. Comment ? Tout simplement en demandant un passage à ce dernier (lorsqu'on le croise dans un niveau), à un moment où votre fortune contient un « 7 » au niveau de la dizaine de milliers.Par exemple, si vous acceptez la requête du célèbre pilote en ayant 1 170 000 dollars au compteur, vous serez emmené dans un stage spécial, dans les nuages, ce qui vous permettra d'accumuler encore plus de diamants.Côté ventes,s'est écoulé à un peu moins de 1,7 million d'exemplaires sur NES, soit un peu plus que le portage GameBoy, crédité de 1,43 million de ventes.Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, Capcom a pris tout son temps pour mettre au point la suite du jeu, puisque celle-ci ne verra le jour qu'en 1993, sous la forme d'un opus assez similaire au premier épisode, bien qu'un peu moins impactant (beaucoup de joueurs ayant alors migré sur Super Nintendo), et ce malgré une solide bande-son signée cette fois Minae Fujii ().À noter qu'en août 2013, Capcom a lancé une version «» de, que certains peuvent d'ailleurs se targuer de détenir en version physique. Les plus chanceux disposent même d'une version presse, limitée à 150 exemplaires, laquelle contient une cartouche dorée de l'épisode originel, jouable sur une NES.Plus récemment, les deux opus de la série Duck Tales ont été proposés via l'excellente compilation, qui regroupe également les deux),) et enfin l'excellentissime).