Platinum Games joue la corde nostalgique et nous trolle en ce premier avril

Un dernier projet au goût amer

La nostalgie qui passe mal ?

La quatrième annonce était donc attendue au tournant par de nombreux joueurs... mais il faudra finalement nous contenter d'un gros poisson d'avril.Après l'officialisation de(avec sa campagne Kickstarter à 2 millions d'euros), Platinum Games a également levé le voile sur la création d'une nouvelle équipe basée à Tokyo et sur une licence inédite avec pour nom de code. Cependant, la firme nippone gardait une toute dernière présentation dans ses cartons dans le cadre de sa campagne Platinum 4.Si nous étions nombreux à espérer du gameplay pour, voire même le retour d'une licence iconique du studio commeou encore, Platinum Games a finalement préféré troller ses fans. En effet, l'ultime projet n'est en réalité qu'un poisson d'avril. Ce dernier a été présenté via une simple vidéo visant à annoncer le faux retour deC'est dans les années 80 que la sagas'est illustrée sur les bornes d'arcade. Déclinée en plusieurs opus, la franchise invitait les joueurs à contrôler un vaisseau spatial qui devenait de plus en plus puissant au fil de la progression grâce à des modules récupérés dans les différents niveaux. Cette série de shoot'em up a totalement disparu des écrans radars depuis plus d'une trentaine d'années maintenant.Dans sa fausse bande-annonce, Platinum Games évoque justement un nouvel épisode sur arcade. Cette dernière est vendue pour la modique somme de 17 000 $. Bref, un poisson d'avril qui douche bien des espoirs... Espérons que le studio japonais tentera de se faire pardonner dans les semaines qui viennent avec une véritable annonce tonitruante !