Final Fantasy VII Remake : une vidéo suggère une arrivée sur PC

Un portage supérieur pour Final Fantasy VII Remake ?

Source : Nibellion

C'est en tout cas ce que laisse penser une vidéo diffusée par Sony.Très apprécié par la presse, les joueurs et notre Virgile national dans son test,dispose tout de même d'un défaut de taille : il n'est proposé que sur PS4. Pour que les joueurs ne possédant pas la console puissent en profiter, il faudra au minimum patienter un an, durée de l'exclusivité du titre sur PS4. Une fois ce délai passé, nul doute que le jeu arrivera ensuite sur PS5 dans une version améliorée, mais étant donné son probable prix élevé, cela ne devrait pas beaucoup agrandir le cercle de joueurs potentiels.Mais aujourd'hui, dans une vidéo venant remercier les joueurs pour leur patience - puisque Final Fantasy VII Remake avait été repoussé à une date ultérieure à la sortie prévue -, un gros indice suggère une arrivée future sur PC. En effet, sous les images de gameplay les plus observateurs remarqueront la mention «». Cela n'officialise bien évidemment pas un portage, mais étant donné l'arrivée de toujours plus de jeux Square Enix sur PC (à commencer par Final Fantasy XV ), l'espoir est plus que permis.