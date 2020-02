Square-Enix : les jeux exclusifs PS5 et Xbox Series X "pas pour tout de suite"

Lire aussi :

Source : Square Enix

Vous rêvez d'unou d'unexclusif aux nouvelles PS5 et Xbox Series X ? Ce n'est pas pour tout de suite selon Square-Enix... En effet, le groupe nippon a indiqué vouloir se focaliser sur des titresdans un premier temps.Selon Square-Enix : «». Cela sera le cas, notamment, du nouveau Outriders En d'autres termes, les futurs jeux signés Square-Enix à venir en fin d'année 2020 et en 2021 seront destinés à nos nouvelles consoles, mais aussi à nos bonnes vieilles PS4 et Xbox One. Plutôt logique finalement quand on connait le nombre de PS4 et Xbox One installées dans les foyers...