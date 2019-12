Final Fantasy XV culmine à 8,9 millions d'unités distribuées dans le monde

© Square Enix

Final Fantasy XV reste sur une bonne dynamique

Source : Kitguru

En 2006, les joueurs découvraient un certain. Alors qu'il devait s'agir d'une exclusivité PS3, le jeu va finalement basculer sur la génération suivante. Il est alors rebaptisédurant l'E3 2013. C'est seulement trois ans plus tard que cet épisode sortira, sans réellement marquer les esprits des fans de la licence.Ainsi, plus de trois ans après sa sortie, de nouveaux chiffres ont été communiqués concernant. Selon l'analyste indépendant Benji-Sales , le jeu a été distribué à 8,9 millions d'exemplaires à travers le globe. Un score qui le place en troisième position parmi les meilleurs scores de la saga, derrièreet. Il est important de préciser qu'il s'agit de copies distribuées chez les revendeurs et non directement vendues.2020 sera une année charnière pour. En effet, Square Enix sortira la première partie du remake du septième opus le 3 mars prochain sur PS4. Une fois encore, il aura fallu faire preuve de beaucoup de patience puisque le jeu a été annoncé en juin 2015.se fera sans doute désirer très longtemps.