Final Fantasy VII Remake repoussé au 10 avril et Marvel's Avengers au 4 septembre

Un planning chamboulé

Les Avengers en difficulté ?

Le communiqué tant redouté est tombé !etne sortiront pas aux dates prévues par Square Enix.Les deux jeux ont besoin de plus de temps pour être améliorés si nous en croyons les quelques mots partagés par les développeurs. Voici ce que Yoshinori Kitase, le producteur du remake le plus attendu de cette génération, a déclaré.».Ainsi,voit sa date de sortie glisser du 3 mars au 10 avril, soit un gros mois en plus. Le cas deest un peu plus préoccupant puisque le soft débarquera le 4 septembre prochain alors qu'il était prévu pour le 15 mai. Le jeu sortira donc peu de temps avant les nouvelles consoles. Ces dernières seraient-elles l'une des causes liées à ce retard ? Impossible de le savoir pour l'instant.Ce qui est certain, c'est que Square Enix n'aura pas droit à l'erreur avec ces deux titres attendus depuis de nombreuses années par les joueurs.