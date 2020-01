La démo de Final Fantasy VII Remake en fuite !

La démo de Final Fantasy VII Remake, bientôt

Source : ArsTechnica

Coup dur pour Square-Enix, qui espérait sans doute créer la surprise avec sa démo de. En effet, non seulement les premiers fichiers ont été repérés en décembre dernier , mais désormais, il est possible de visualiser l'intégralité de la démo dans différentes vidéos sur YouTube.Si elle n'est pas encore disponible publiquement, la démo est en revanche accessible sur les PS4 debug, via un fichier PKG à télécharger. Légèrement plus longue que celle présentée à l'E3 dernier, elle en reprend tout de même les principaux éléments, y ajoutant une cinématique supplémentaire.On attend désormais de savoir quand cette démo sera disponible, pour tous, via le PlayStation Store.sera pour sa part lancé le 3 mars prochain... Et on a hâte ! Vous aussi ?