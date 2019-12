Une démo de Final Fantasy VII Remake bientôt disponible sur PS4

© Square Enix

En attendant le jeu...

Source : Dualshockers

Les fans de la célèbre saga de RPG pourront sans doute poser leurs mains suravant le 3 mars prochain. Le site Gamstat , qui s'occupe de référencer toutes les nouveautés du PlayStation Store, a repéré une démo pour le titre édité par Square Enix. Un visuel illustrant cette version d'essai a même été déniché.Pour le moment, il est impossible de connaître la date de mise en ligne de la démo ou même son contenu. Il pourrait très bien s'agir de la séquence qui était jouable à l'E3 2019 ainsi qu'à la Paris Games Week . Bien entendu, Sony et Square Enix n'ont pas confirmé l'existence d'une telle démo. Il est donc recommandé de sortir les pincettes de rigueur en attendant une officialisation...En plus dea également listé un certain. Annoncé durant la dernière PlayStation Experience en date de décembre 2017, la remasterisation de ce jeu PSP n'a plus refait surface depuis 2 ans. La sortie sur PS4 pourrait bien être imminente. Encore un peu de patience.