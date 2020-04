Stadia offre 2 mois d'abonnement Pro ainsi que l'accès à 9 jeux

© Stadia

Lire aussi :

L'incontournable Quiplash 2 enfin traduit en version InterLASHional sur PC



60 jours d'abonnement Stadia Pro offerts

GRID

Destiny 2: The Collection

Thumper

Gylt

Stacks on stacks (on stacks)

Serious Sam Collection

Spitlings

Steamworld Dig 2

Steamworld Quest

Lire aussi :

Facebook Gaming donne désormais la possibilité de créer ses propres tournois



Stadia : quels sont les appareils compatibles ?

Comme le PS Plus ou Xbox Live Gold, Stadia Pro offre deux nouveaux jeux par mois © Stadia

Source : Stadia

Sur le blog de l'entreprise, Phil Harrison, Vice-président et monsieur médias de Stadia, annonce à la surprise générale payer sa tournée. En d'autres termes : l'abonnement Stadia Pro est accessible gratuitement à n'importe qui le souhaiterait. Et ce, dans les 14 pays de lancement du service.Si Stadia a en partie ouvert l'accès à son offre gratuite , c'est bien de Stadia Pro qu'il s'agit ici. Habituellement facturé 9,99€ par mois, le service est donc aujourd'hui disponible gratuitement, et les personnes qui le souhaitent commenceront donc à régler leur abonnement dans 2 mois (l'offre est sans engagement).Si vous vous laissez tenter, sachez que pas moins de neuf jeux vous attendront sagement dans votre ludothèque. Il s'agit des jeux qui, chaque mois — à l'instar du PlayStation Plus — sont « offerts » aux abonnés par Stadia. En voici la liste :Bien entendu, en vertu du modèle économique de Stadia, il est aussi possible de se rendre dans la boutique virtuelle du service pour acheter d'autres titres. On pourra notamment profiter de l' excellent DOOM Eternal ou encore de l'inoubliable Red Dead Redemption 2 . Et tout cela, directement dans le Cloud.Quid des personnes qui sont déjà abonnées à Stadia Pro ? Google a tenu à les rassurer sur Reddit , avec un message expliquant qu'elles ne seront pas débitées durant les deux prochains mois.Vous le savez sans doute : lors de sa sortie le 19 novembre dernier , Stadia n'était accessible que via l'achat du pack fondateur, facturé 129€. Comprenant trois mois d'abonnement Stadia Pro, un Stadia Controller et un Chromecast Ultra, il permet aux primo-acquérants de profiter du service sur un téléviseur.Dans l'offre inaugurée aujourd'hui par Stadia, vous ne bénéficiez évidemment pas d'un Stadia Controller, et encore moins d'un Chromecast Ultra. Si, néanmoins, vous disposez déjà d'un Chromecast (Ultra uniquement), vous pouvez aussi bien vous commander une manette Stadia sur le site officiel de Google.Du reste, l'offre qui nous intéresse aujourd'hui est donc « limitée » à du jeu sur PC (via navigateur) et smartphone Android.Pour jouer à Stadia sur ordinateur, rien de plus simple. Il vous suffit de vous connecter à stadia.com depuis la dernière version de Google Chrome. Les jeux Stadia sont compatibles aussi bien avec un combo clavier souris qu'avec une manette de jeu (DualShock 4 et Xbox One compris).La manipulation n'est pas plus complexe sur smartphone Android. Il s'agira simplement de disposer d'un modèle compatible avec le service — et ils sont peu nombreux actuellement.Depuis le 20 février dernier, une petite vingtaine de smartphones sont compatibles avec Stadia . En tête, on retrouve bien entendu les Google Pixel, mais également toute une fournée de Samsung Galaxy . Si vous ne disposez d'aucun modèle présent dans la liste, il ne vous restera plus que l'option du jeu dans le navigateur.