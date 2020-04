L'incontournable Quiplash 2 enfin traduit en version InterLASHional sur PC

Lire aussi :

La sortie sur PC a été légèrement avancée afin d'occuper plus rapidement les joueurs dans le contexte de confinement actuel que nous connaissons.Il y a quelques semaines, le développeur Jackbox Games annonçait que, l'un des jeux les plus acclamés de ses(un ensemble de minis jeux regroupés dans des packs dont nous avons parlé récemment dans notre guide des meilleurs jeux PC accessibles pour jouer avec ou contre vos proches à distance ) allait prochainement débarquer dans une nouvelle version. La principale nouveauté de celle-ci, baptisée, tient au fait d'être proposée dans d'autres langues que l'anglais (à savoir français, italien, allemand et espagnol).Si la sortie du jeu sur consoles devra encore attendre un peu, la mouture PC (disponible via Steam pour 8,19 euros) est disponible un peu plus tôt que prévu.Dans ce jeu de questions/réponses où il faut essayer d'être plus rigolo que ses adversaires pour marquer un maximum de points, rappelons que votre smartphone/tablette fait office de manette et qu'il suffit d'un seul PC capable de streamer pour pouvoir jouer jusqu'à huit joueurs. Bref, un compagnon de confinement idéal pour rire avec ses amis sans buter sur la langue de Shakespeare.