Epic Games fait l'acquisition de Cubic Motion (God Of War), spécialisé dans la capture faciale

Cubic Motion, à la pointe des expressions faciales dans les jeux vidéo

Epic Games fait la chasse aux technologies de pointe

Cubic Motion devrait rejoindre les équipes derrière Unreal Engine, avec lesquelles elles collaborent de longue date. Le montant de l'acquisition n'a pas été communiqué.Basé à Manchester, en Angleterre, Cubic Motion s'est fait connaître pour ses technologies de, capables de donner un rendu facial particulièrement poussé. Ils ont notamment collaboré avec Sony, Ubisoft, Bioware, Dice ou Activision. On retrouve leur travail sur des titres commeouIls ont d'ailleurs participé à des démonstrations avec l'Unreal Engine, comme nous l'apprennent nos confrères de Begeek. On retrouve ainsi cette vidéo datant de 2018, où Epic Games, Cubic Motion et trois autres entreprises avaient créé en temps réel un avatar numérique de femme en utilisant Unreal Engine 4. Les deux entreprises ont également collaboré sur la création de la démoLe montant de la transaction de cette acquisition est inconnu. La dernière levée de fonds d'importance de Cubic Motion datait de 2017, quand la société de capital-risque NorthEdge Capital avait investi 22 millions de dollars dans l'entreprise.Le magazine TechCrunch précise qu'au sein d'Epic Games, Cubic Motion se rapprochera en particulier de l'équipe derrière l'Unreal Engine. Mais continuera à collaborer avec ses anciens clients.Epic Games, qui ne cesse de se remplir les poches avecet Unreal, a acquis sept entreprises en une année. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple 3Lateral, une autre entreprise spécialisée dans le motion capture et le rendu facial de personnages numériques. Dernier achat en date : Quixel, spécialisée dans la conception de contenu 3D photoréaliste.