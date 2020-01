Ninja Theory (Hellblade) annonce un nouveau jeu intitulé Project: MARA

Un autre projet très ambitieux

Source : Xbox Wire

C'est via un communiqué et un premier teaser que ce soft inédit a été officialisé.sera un jeu sombre dont les événements prendront place dans la réalité. Ce que les développeurs appellent la «» sera au cœur de l'histoire comme du gameplay. Nous pouvons constater que le thème se rapproche beaucoup de celui du premierqui mettait en avant les troubles mentaux de son héroïne.Pour la création, Ninja Theory a fait de nombreuses recherches et le studio compte retranscrire la terreur mentale avec un réalisme poussé. L'ambiance y sera donc pesante mais il ne s'agira pas d'unclassique. Avec cette nouvelle licence, les développeurs désirent explorer de nouvelles façons pour raconter une histoire.La date de sortie de ce jeu expérimental n'est pour l'instant pas connue. Nous ne savons pas non plus sur quel(s) support(s) il sera disponible. En parallèle de, Ninja Theory travaille toujours sur son titre multijoueursqui sortira le 24 mars 2020 et surpour la Xbox Series X