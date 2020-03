Santa Monica Studio (God of War) se trouve une nouvelle directrice

© Sony Interactive Entertainment

Un valeur sûre pour reprendre les rênes

Source : IGN

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que Google vient tout juste de fonder un nouveau studio à Playa Vista . Pour diriger cette société qui devra développer des exclusivités pour Stadia, la firme américaine est allée recrutée Shannon Studstill, soit l'ancienne directrice de Santa Monica Studio () chez Sony.Le constructeur japonais a logiquement dû remplacer Studstill suite à son départ. Ainsi, c'est le site IGN qui nous apprend que Yumi Yang a été choisie pour prendre la relève. Cette dernière travaille chez Santa Monica Studio depuis 19 ans (en mettant de côté son passage éclair chez EA) et s'est beaucoup impliquée dans le développement des dernières aventures en date de Kratos.Dans le documentaire Raising Kratos , qui revient sur la conception desur PS4, nous pouvons bien constater à quel point Yumi Yang s'est investie sur le projet aux côté de Cory Barlog. Ainsi, Santa Monica Studio et sa licence fétiche semblent être entre de bonnes mains.