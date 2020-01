Le nouveau studio de jeu Lego veut créer des jeux plus poétiques et artistiques

« Entrer dans une ère de jeux artistiques »

Un studio modeste

Lego n'en est pas à son coup d'essai concernant la production de jeux (en particulier sur les licences Star Wars ou). La création de ce nouveau studio annonce cependant une nouvelle direction au sein de sa direction artistique.Karsten Lund, Directeur créatif chez Light Brick, a déclaré que «».Light Brick se compare à Square Enix Montréal, la société en charge de licences commeou. Avant de rejoindre l'équipe Lego, Karsten Lund y a travaillé. Il a déclaré qu' «».Pour le moment, Light Brick est un petit studio composé de neuf personnes déjà présentes auparavant au sein de l'entreprise. Karsten Lund n'a pas donné la date exacte de sa fondation, mais a précisé qu' «».Depuis sa création, Light Brick a ainsi émis un jeu nommé. Son ambiance le place loin du blockbuster, mais il n'a de toute façon pas vocation à être vendu par millions. En fait, le jeu n'est actuellement disponible que via un abonnement à la plateforme Apple Arcade . En outre, on ne sait pas encore quel sera le prochain projet, mais Karsten Lund affirme quea jusque-là reçu des retours très positifs. Selon lui, il illustre bien à lui seul la volonté artistique du nouveau studio, apportant quelque chose de plus à ce géant commercial.