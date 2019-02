LEGO réinvente le jeu en alliant construction et réalité augmentée

LEGO

Les joueurs doivent libérer des fantômes virtuels et les capturer, armés de leur smartphone



Le temps où les enfants étaient privés de smartphone est révolu. Désormais, le petit appareil mobile les accompagne partout, jusque dans leurs moments de jeu. Etl'a bien compris. La firme danoise, semi-légende, s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec un tout nouveau jeu qui fait l'usage depour donner vie à une construction physique.Le jeu Hidden Side, qui propose de ramener un monde hanté à la normale, est développé pour les enfants de 7 ans et plus. Nous sommes donc concernés chers lecteurs, cela va sans dire. Celui-ci comprend une série de huit ensembles de construction, tous hantés évidemment, qui possède des fonctionnalités et quelques surprises.Le jeu fonctionne grâce àLego Hidden Side, qui sera disponible gratuitement sur Google Play et sur l'App Store. L'appli de réalité augmentée permet en effet aux constructions de prendre vie. Au travers de l'écran du smartphone, l'enfant devra résoudre de nombreux mystères interactifs et autres défis.», précise Tom Donaldson, Vice-président et directeur de Creative Play Lab chez Lego.Avec le défi de la construction et la réalité augmentée, l'entreprise créeet ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Chacun des huit modèles proposés dispose de sa propre version hantée augmentée. Les enfants peuvent incarner deux personnages, Jack et Parker, pour explorer leur ville natale, Newbury. En survolant les différents éléments du décor ou les personnages avec leur smartphone, les joueurs peuventavec ces derniers et libérer des fantômes virtuels, qu'ils doivent ensuitepour mettre fin à l'effroyable hantise.Lego annonce que le jeu sera présenté pour la première fois à la Foire international du jouet, du 16 au 19 févier à New-York. C'est Noël avant l'heure.