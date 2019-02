Huawei : un étonnant brevet de lunettes AR fonctionnant avec une smartwatch

Un concept qui peut laisser perplexe

Si des rumeurs circulent quant à une potentielle paire de lunettes de réalité augmentée fabriquée par Huawei d'ici un ou deux ans, le groupe chinois montre, en tout cas, un certain intérêt à l'égard de cette technologie. En témoigne le dernier brevet déniché par LetsGoDigital , spécialiste du genre : des lunettes AR... fonctionnant, ni plus ni moins, avec une montre connectée.Cette dernière viendrait se nicher sur la partie intérieure de la branche droite, et capturerait les images à l'aide d'une caméra placée autour de son boîtier. Les images enregistrées s'afficheraient alors sur l'interface de la, elle-même orientée vers un miroir fixé sur le pont des lunettes. Un concept qui peut clairement laisser perplexe. Rien ne dit, d'ailleurs, qu'il aboutira à un produit final.