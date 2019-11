Death Stranding : les premiers tests sont tombés, et c’est aussi bizarre et fascinant que prévu

© Sony

Death Stranding : revue de presse des tests

Oui,est bien la claque annoncée de cette fin d'année. Récolant déjà le score de 84 sur Metacritic et 85 sur Opencritic, la nouvelle exclusivité temporaire de la PlayStation 4 reçoit d'ores et déjà les honneurs de la presse spécialisée. Même si elle ne cache pas que les barrières à l'entrée sont nombreuses pour apprécier pleinement le jeu.C'est ce matin qu'était fixée par Sony la levée de l'embargo sur les tests de. Nous avons donc assisté à une véritable avalanche de réactions tout autour du globe concernant le nouveau titre de Kojima. Mais si les avis divergent parfois sur les détails, tous s'accordent à dire quene ressemble à rien de connu.Dans l'Hexagone tout d'abord, Gamekult accorde un généreux 9/10 au jeu d'aventure. Le journaliste en charge du test loue particulièrement la promesse — tenue — d'un jeu qui casse les codes et fait l'économie de repères accordés aux joueurs. L'objectif ? Pousser les curseurs de l'immersion à leur paroxysme... quitte à laisser «». C'est un fait :est une bizarrerie sans commune mesure, «».Du côté de jeuxvideo.com , le journaliste met un point d'honneur a expliquer combien il est complexe de décrire l'expérience. Manifestement bluffé par la narration monstre du titre de Kojima, l'auteur du test réaffirme la dimension presque élitiste du jeu. «».Pour autant, il ne faudrait pas voir dansun jeu qui se prend trop au sérieux et contribue à renforcer l'image un peu épuisante de Kojima superstar. Le game designer n'est pas qu'une sommité de l'industrie. C'est aussi un programmeur talentueux qui livre avecson grand œuvre. Chez Gameblog , on a particulièrement apprécié la topographie du monde ouvert. La représentation de ces États-Unis abîmés en fait un terrain de jeu idéal pour notre livreur UberEats qu'est Sam. Le journaliste paraît moins convaincu sur la forme choisie par Kojima pour la dimension online du titre qui, à l'instar d'un, se matérialise par quelques traces laissées ci et là par les autres joueurs.Mais s'il y a un point sur lequel tous accordent leur violon : ce sont les combats. Arrivant de façon assez tardive dans une aventure durant entre 40 et 60 heures, ils ne brillent pas par leur complexité. N'atteignant pas le degré de profondeur de, ceux-ci sont toutefois reconnus par IGN comme une bouffée d'air frais nécessaire dans une aventure faisant la part belle aux quêtes FedEx.Même sentiment contrasté du côté de chez Kotaku , où la journaliste s'extasie devant la bizarrerie du titre, mais ne manque pas de pointer certains de ses aspects les plus problématiques. Et de rappeler qu'en bon jeu signé Kojima, «».Enfin, Game Informer regrette un tantinet l'egotrip auquel semble se livrer Hideo Kojima dans. Le game designer a en effet tendance à tirer toute la couverture à soi, quitte à oublier de répondre à la promesse ludique inhérente au concept de jeu vidéo.